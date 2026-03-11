La Spagna ha rimosso il suo ambasciatore in Israele

La Spagna ha rimosso il suo ambasciatore in Israele, Ana Salomon Pérez, e ha deciso di declassare la rappresentanza diplomatica a Tel Aviv, trasformandola in un incaricato d’affari. La decisione è stata comunicata ufficialmente e già attuata, con la rappresentanza diplomatica che ora opera senza l’ambasciatore. La reazione delle autorità israeliane non si è fatta attendere.

La Spagna ha deciso di rimuovere il suo ambasciatore in Israele Ana Salomon Pérez, declassando la rappresentanza diplomatica a Tel Aviv a incaricata d'affari. Lo riporta la gazzetta ufficiale di mercoledì 11 marzo 2026. La decisione pone l'ambasciata spagnola in Israele nella stessa situazione dell' ambasciata israeliana in Spagna, guidata da un incaricato d'affari (Dana Erlich) da quando il governo Netanyahu ha richiamato il suo ambasciatore, Rodica Radian-Gordón, nel maggio 2024. Il governo spagnolo dovrà cercare l'approvazione di Israele se vorrà nominare un nuovo ambasciatore. Salomon Pérez era stata richiamata per consultazioni a settembre 2025 in segno di protesta contro le dichiarazioni del ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar che aveva definito il governo spagnolo « antisemita ».