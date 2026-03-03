La Spagna sfida Trump e sloggia gli aerei Usa | La guerra in Iran? Non ha senso La replica al veleno di Israele

La Spagna ha deciso di rimuovere gli aerei militari statunitensi dalla base di Torrejón, dichiarando che l’azione contro l’Iran non ha senso. La mossa arriva in risposta alle tensioni tra Stati Uniti e Israele, che hanno criticato le decisioni di Madrid. Da sabato mattina, i bombardieri americani e israeliani sono stati impegnati in operazioni nella regione, mentre la Spagna ha annunciato il ritiro delle sue forze.

Da quando sabato mattina i bombardieri americani e israeliani si sono alzati in volo per aprire la guerra all’Iran, tra le cancellerie europee serpeggiano dubbi e tentennamenti sulla linea da tenere: appoggio alle scelte degli Usa e timori per l’ennesimo colpo al diritto internazionale, gioia per l’eliminazione del dittatore Ali Khamenei e preoccupazioni per le ricadute anche economiche della guerra. C’è però un Paese tra i 27 dell’Ue che sembra aver preso fin dal primo minuto una posizione molto netta: la Spagna. «Condanniamo l’azione militare unilaterale degli Stati Uniti e di Israele, che pone le basi per un’escalation e contribuisce a un... 🔗 Leggi su Open.online

Missili e finte bare di soldati Usa, Iran celebra la rivoluzione e sfida Trump e Israele(Adnkronos) – Un messaggio di sfida agli Stati Uniti e a Israele arriva dalle piazze di Teheran nel giorno in cui alla Casa Bianca Donald Trump...

La guerra in Iran ha un senso elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese è quanto mai incertoNel suo video per spiegare l’ottavo attacco a un Paese straniero in un anno, il presidente che reclamava il premio Nobel per la Pace ha detto tre...

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Madrid sfida Washington e Tel Aviv, rifiuta l’uso delle proprie basi per l’attacco all’Iran e definisce una linea di politica estera alternativa La Spagna si alza in piedi, la “dottrina Sánchez”: una lezione di sovranità che interroga l’Europa e smaschera le ambiguità - facebook.com facebook

