Secondo i dati di FlightRadar24, il jet privato di Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita e raggiunto la Spagna. La partenza sarebbe avvenuta dopo l’attacco iraniano all’ambasciata statunitense a Riad. Non ci sono ulteriori dettagli ufficiali su motivazioni o altre circostanze riguardanti il viaggio.

Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall’Arabia Saudita dopo l’attacco iraniano all’ambasciata statunitense a Riad: è quanto emergerebbe dal tracciamento su FlightRadar24 del suo jet privato. Il fuoriclasse portoghese, che gioca nell’Al Nassr, al momento non ha né confermato né smentito la notizia ed è momentaneamente sparito sui social: l’ultimo suo post, infatti, risale a due giorni fa. Secondo quanto emerge dall’applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale, però, il jet privato del calciatore, un Bombardier Global Express pagato 70 milioni di euro e in grado di ospitare fino a 19 persone, è decollato da Riad ed è atterrato all’aeroporto di Madrid-Barajas. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Cristiano Ronaldo è scappato dall’Arabia dopo l’attacco iraniano”: il suo jet privato ha raggiunto la Spagna

