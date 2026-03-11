la super sfida di champions tra real madrid e manchester city vale quasi quanto una finale

Domani sera si disputa la partita di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, considerata una delle sfide più importanti della stagione. Entrambe le squadre si affrontano in una gara che alcuni definiscono quasi come una finale, con l’obiettivo di ottenere un risultato decisivo per il passaggio del turno. La partita si svolge nel stadio di Madrid e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme.

Calcisticamente parlando è un peccato che una tra Real Madrid e Manchester City esca dalla Champions League così presto. Stasera si affronteranno nella gara di andata degli ottavi di finale; il ritorno è previsto per martedì 17 marzo e dopo quel giorno la Champions inevitabilmente perderà una delle candidate alla vittoria finale. Un bene per le altre squadre, meno per lo spettacolo. Dove vedere Real Madrid-Manchester City stasera in streaming, l'andata degli ottavi di Champions.

Champions League: Premier contro tutti, super sfida Real Madrid-Man CityLa sfida campale tra Real Madrid e Manchester City è la gemma più lucente di una collana di scontri di alto livello che fanno da spot agli ottavi di finale di Champions. E' una sorta di Premier contro ... ansa.it

Anteprima Real Madrid - Manchester City, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere in vista dell'ennesima sfida tra Real Madrid e Manchester City nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. it.uefa.com

# - # #, Domani sera al Santiago Bernabéu andrà in scena l’andata dell’ottavo di finale tra Real Madrid e Manchester City: le ultime novità da Madrid con @tancredipalmeri x.com

