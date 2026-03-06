Perugia | 25 convocati per Cascia La sfida decisiva contro

Questa mattina, il pullman del Perugia è partito dalla sede sociale con 25 giocatori a bordo, diretti verso il ritiro a Cascia. La squadra si prepara per la partita contro il Pontedera, considerata decisiva per la stagione. La trasferta fa parte della preparazione in vista della sfida, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Il pullman del Perugia ha lasciato la sede sociale questa mattina, trasportando 25 giocatori verso il ritiro a Cascia in vista della sfida decisiva contro il Pontedera. La squadra si prepara per un'azione tattica mirata che potrebbe determinare la salvezza diretta nel girone B della Serie C. Giovanni Tedesco guida il gruppo con una concentrazione massima, sapendo che i margini di errore sono prossimi allo zero con sole otto giornate rimanenti. L'Organizzazione Logistica e il Ritmo di Lavoro L'arrivo nella località di Santa Rita è fissato per il primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo 2026. Il programma prevede una doppia sessione di allenamento già domani, mentre domenica sarà dedicata al lavoro mattutino seguito dal rientro in città.

