La scultura Omaggio al Vate del maestro Antonio Di Campli al Caffè letterario Dannunziano

La scultura "Omaggio al Vate" del maestro Antonio Di Campli dal Mumi al Caffè letterario Dannunziano di Chieti. "Sono stato a Castelfrentano a trovare il maestro Antonio Di Campli, scultore della rinomata scuola nella Maiella Orientale della lavorazione della pietra. Ho ritirato dall'amico Antonio, - ha continuato Cristiano Vignali - la sua opera "Omaggio al Vate" che, già esposta al museo Michetti (Mumi) di Francavilla al Mare nel 2024, sarà disponibile per curiosi ed appassionati presso il Caffè Letterario "Duca Minimo" di Chieti Scalo" ha concluso Cristiano Vignali. Nel Caffè Letterario c'è attualmente l'Esposizione Dannunziana Teatina a cura del giornalista e saggista storico Cristiano Vignali e del saggista e critico d'arte Roberto d'Amato, fondatori del "Centro Studi Dannunziani e Patriottici- Nuova Legione del Carnaro".🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Antonio Di Campli

