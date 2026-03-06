Settimana mondiale del glaucoma | visite gratuite a Reggio Calabria

Durante la settimana mondiale del glaucoma, la sede territoriale dell’Uici a Reggio Calabria ha organizzato visite gratuite per la prevenzione di patologie oculari. Le visite si svolgeranno in questa occasione, con l’obiettivo di individuare eventuali problemi prima che diventino invalidanti. L’iniziativa coinvolge persone che desiderano sottoporsi a controlli oculari senza costi aggiuntivi.

le stesse si effettueranno martedì 10 marzo dalle ore 09 alle ore 12 e giovedì 12 marzo dalle ore 9 alle ore 12 presso i locali della sede sociale Uici di Reggio Calabria sita in Via Michele Barbaro n.33, previa prenotazione telefonica chiamando il numero 345.45.84.532 da mercoledì 4 a venerdì 6 e lunedì 9 marzo dalle ore 10 alle ore 12. "Attenzionare le malattie dell'occhio attraverso una buona prevenzione è una delle importanti missioni di questa associazione.Dedicate il giusto tempo ai vostri occhi senza trascurare mai i dovuti controlli periodici", scrive l'organizzazione.

