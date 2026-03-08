Inizia oggi e proseguirà fino a sabato la settimana dedicata al glaucoma, con l’organizzazione di visite gratuite in provincia. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari per questa malattia oculare, che interessa circa il 2% della popolazione e può causare cecità se non diagnosticata precocemente. Sono previste diverse postazioni per le visite gratuite distribuite sul territorio.

Da oggi e fino a sabato prossimo ricorre la ’Settimana mondiale del glaucoma’, una malattia dell’occhio che colpisce circa il 2% della popolazione e che può portare alla cecità, se non diagnosticata e trattata in tempo. L’Asl Toscana sud est, anche quest’anno, aderisce all’iniziativa mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica gratuita mirata alla prevenzione del glaucoma. Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione chiamando da domani il call center al numero 0577 767676 (sia da fisso che da cellulare); l’iniziativa è rivolta ai residenti sul territorio della Asl Toscana Sud est, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ la settimana del glaucoma. Al via le visite gratuite in provincia

