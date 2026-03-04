In un commento recente, l’autore sottolinea come la vittoria di Goggia non sia stata adeguatamente riconosciuta e critica il paragone tra Franzoni e Odermatt nel gigante. Inoltre, si parla della decisione di Federica Brignone di fermarsi, considerandola una scelta positiva che le permette di evitare l’ansia nelle gare finali. Le opinioni riflettono giudizi diretti su atleti e decisioni recenti del mondo dello sci alpino.

Ha fatto benissimo per se stessa e mi ha fatto un grandissimo regalo: non guarderò più queste ultime gare col patema d’animo. Ogni volta ero sulle spine quando si gettava in quelle condizioni fuori dal cancelletto di partenza.A Soldeu l’ho vista atterrare sui salti sulla gamba destra perché aveva tanto dolore alla sinistra. Oltretutto, come si sa, è troppo rischioso atterrare su una gamba sola! Non ha fatto bene a fermarsi: di più. Io avrei voluto che smettesse già dopo le Olimpiadi. Ha voluto toccare con mano e si è resa conto che era una tortura. Il mio sogno è che questi grandissimi campioni si ritirino all’apice, perché mi piace cristallizzarli come vincenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Non è stato dato a Goggia il giusto valore. Franzoni non va paragonato a Odermatt per il gigante”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Odermatt e Franzoni alla pari. Trocker e D’Antonio alle Olimpiadi? Bizzarro”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Giusto che Goggia si tenga del margine. Vonn disumana, Vinatzer scia in un altro modo”

Tutti gli aggiornamenti su 'La scodata' di De Chiesa Non è stato....

Discussioni sull' argomento ‘La scodata’ di De Chiesa: Medaglie dai soliti noti, pochi ricambi oltre Franzoni. Brignone la n.1 di sempre in Italia; Federica Brignone non parte nella seconda prova a Soldeu, spiegate le ragioni: Non deve essere una tortura; ‘La scodata’ di De Chiesa | Medaglie dai soliti noti pochi ricambi oltre Franzoni Brignone la n1 di sempre in Italia; La scodata di De Chiesa | Medaglie soliti noti pochi ricambi oltre Franzoni Brignone la n1 di sempre in Italia.

‘La scodata’ di De Chiesa: Medaglie dai soliti noti, pochi ricambi oltre Franzoni. Brignone la n.1 di sempre in ItaliaL'ITALIA DELLO SCI ALPINO HA EGUAGLIATO IL RECORD DI MEDAGLIE DEL 1992 Il bilancio è molto positivo, tutte e cinque le medaglie sono state fantastiche. I ... oasport.it

#TG2000 - Oggi tutte le chiese in Italia aderiscono all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa per invocare la pace nel mondo. Il commento del Segretario Generale della Cei, Mons. Giuseppe Baturi: “È il grido con cui la Chiesa si fa interp facebook

Fatta di uomini e donne, la Chiesa è divina: pure con la nostra piccolezza e limitazione, possiamo sempre essere strumenti nelle mani di Dio per l’edificazione della Sua Chiesa. #UdienzaGenerale x.com