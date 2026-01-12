Migrante a chi? a Terzo d' Aquileia il format a microfono aperto sull' accoglienza

Da udinetoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Udine, Fagagna, Palmanova anche Terzo di Aquileia diventa spazio di incontro e confronto tra cittadini, esperti e testimoni diretti del fenomeno migratorio. Alle 18 di lunedì 19 gennaio si terrà l’incontro-format “Migrante a chi? Migrante perché?”, un evento pubblico che unisce microfono. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

