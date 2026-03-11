Durante una seduta al Senato, il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon stava ascoltando le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, quando Ignazio La Russa, invitando Speranzon a concludere il suo intervento, si è lasciato sfuggire un commento a microfono aperto, pronunciando un'espressione poco formale. La scena è stata ripresa e condivisa sui social.

Sta parlando il senatore di FdI, Raffaele Speranzon, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, quando Ignazio La Russa, che stava invitando il collega di partito a terminare il proprio intervento, si è lasciato sfuggire a microfono aperto un “porca putt.”. Non è chiaro se il presidente del Senato ce l’avesse proprio con Speranzon o con le opposizioni che stavano iniziando a rumoreggiare. Poco prima aveva acceso gli animi un articolo del Times, citato da Marco Scurria di FdI, sulle vittorie sportive che “spesso arrivano quando le nazioni sono in piena espansione”, come è successo di recente all’Italia del rugby che ha battuto la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il fuorionda di La Russa in Senato a microfono aperto: “Porca putt…” – Video

