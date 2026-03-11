La Russa nuovo scivolone in Senato | il microfono resta acceso e lo sfogo imbarazza il Palazzo

Oggi, nell’aula del Senato, Ignazio La Russa, presidente di Palazzo Madama, ha pronunciato un commento non censurato mentre il microfono era ancora acceso. Lo sfogo è stato udibile da tutti i presenti e ha suscitato imbarazzo tra i partecipanti alla seduta. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato discussioni tra gli spettatori sulla gestione degli strumenti di registrazione durante le riunioni ufficiali.

Oggi, nell’aula del Senato, Ignazio La Russa, presidente di Palazzo Madama, si lascia sfuggire a microfono aperto un sonoro “p..ca p.tt.” nel tentativo di far concludere l’intervento del collega di partito Raffaele Speranzon. Le immagini circolano subito sui social, alimentando il dibattito in una giornata già carica di tensione politica. Non è chiaro se il destinatario involontario delle parole fosse Speranzon stesso o le opposizioni che, in quel momento, avevano iniziato a rumoreggiare in aula. Gaffe clamorosa in Senato: La Russa dimentica il microfono acceso e gli sfugge “Porca Put****!” pic.twitter.com4ahMJw8G8Q — Italia Mattanza.... 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La Russa, nuovo scivolone in Senato: il microfono resta acceso e lo sfogo imbarazza il Palazzo Articoli correlati Leggi anche: «Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video Il fuorionda di La Russa in Senato a microfono aperto: “Porca putt…” – VideoSta parlando il senatore di FdI, Raffaele Speranzon, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, quando Ignazio La Russa, che... Giannini duro contro La Russa: “Un presidente del Senato così dovrebbe far vergognare il Paese” Una raccolta di contenuti su La Russa nuovo scivolone in Senato il... Argomenti discussi: Mostra sull’ingegno delle donne in Senato, la gaffe di La Russa con la giornalista: Sei carina; La Russa shock all’evento sulle donne, gaffe clamorosa: Frase fuori luogo. Geronimo La Russa nuovo presidente dell'ACIL’elezione di Geronimo La Russa, avvenuta il 9 luglio scorso, ha registrato un ampio consenso, con oltre il 78% dei voti favorevoli da parte dell’Assemblea ACI. L’insediamento formale alla guida ... it.blastingnews.com