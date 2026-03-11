Chi è quel cogl** che continua a urlare? La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video

Durante un dibattito, Ignazio La Russa ha pronunciato un commento rivolto a un collega, chiedendo chi fosse chi continuava a urlare e usando un termine offensivo. Il suo commento è stato catturato e diffuso tramite un video, in cui si nota chiaramente come l'ex ministro si rivolga al senatore senza rendersi conto di aver il microfono acceso. La scena ha attirato l'attenzione dei media.

«Come si chiama quel coglione che continua a urlare?». A parlare, senza accorgersi di avere il microfono aperto, è Ignazio La Russa. Durante la gestione dei lavori d’Aula, il presidente del Senato si è lasciato sfuggire commenti ben poco lusinghieri nei confronti di un collega dell’opposizione, ossia Antonio Nicita, senatore del Partito democratico. Il microfono lasciato acceso per sbaglio. Il video risale al 5 marzo, mentre a Palazzo Madama si stava discutendo della richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. Quando gli segnalano che a parlare è l’esponente del Pd, La Russa si avvicina al microfono – in realtà sempre rimasto acceso – e dice: «Nicita, abbiamo apprezzato il suo intervento». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: La Russa scatenato in Aula (a microfono aperto): “Chi è quel cog*** che continua a urlare?” – Video

Quel pallino sul tuo smartphone che non devi mai ignorare: il microfono potrebbe essere acceso a tua insaputaAlzi la mano chi non ha mai notato un piccolo pallino luminoso apparire all’improvviso sullo schermo del proprio smartphone.

Contenuti utili per approfondire Chi è quel cogl che continua a urlare...

Temi più discussi: MotoGP Thailandia: facile passare da coglione a fenomeno, il Bez docet!; È un cogli*ne, il peggiore: lo sfogo di Jankto contro Davide Nicola; Eleazaro Rossi: Lascio Le Iene, ero un pagliaccio. Pucci è innocuo, il body shaming ai politici è un dovere civico; Verstappen ‘battezza’ Lindblad: Questo co****ne mi ha fatto un brake-test in pit-lane.

Senato, bufera su La Russa: Chi è quel cogl…?, l’insulto al PD Nicita catturato dai microfoniMomento di tensione durante una seduta del Senato della Repubblica. Il presidente Ignazio La Russa si è lasciato sfuggire un commento offensivo rivolto a un parlamentare dell’opposizione. affaritaliani.it

Senato, La Russa insulta il Pd Nicita: Come si chiama quel cogl... che continua a urlare?Durante la seduta del 5 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è fatto sfuggire un commento sprezzante e un insulto nei confronti di due parlamentari. Dopo aver definito interventone il ... repubblica.it

La premier in Aula al Senato: pronti ad aumentare le tasse a chi specula sui carburanti - facebook.com facebook

È finita l’epoca di Alfonso Signorini a Chi, il direttore Massimo Borgnis: “Gli sono grato" x.com