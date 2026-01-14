Rai | Pd M5S Avs Iv ‘blocco Vigilanza antidemocratico La Russa e Fontana intervengano'

Oggi alla Camera si è svolta una riunione dei capigruppo delle opposizioni in Commissione di Vigilanza Rai. Le forze di opposizione hanno denunciato un presunto blocco antidemocratico, chiedendo l’intervento dei presidenti La Russa e Fontana. La discussione si è concentrata sulle modalità di controllo e trasparenza dell’ente radiotelevisivo pubblico.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Si è tenuta oggi pomeriggio alla Camera la riunione dei capigruppo delle forze di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai. Nel corso dell'incontro è stata unanimemente stigmatizzata la situazione di stallo in cui la maggioranza ha deliberatamente precipitato il servizio pubblico radiotelevisivo, paralizzando la governance della Rai e impedendo il pieno funzionamento della Commissione di vigilanza". Alla riunione hanno partecipato i capigruppo Stefano Graziano (Partito Democratico), Dario Carotenuto (Movimento 5 Stelle), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Peppe De Cristofaro e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra).

