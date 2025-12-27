Dai medici agli infermieri e Oss Ecco 116 assunzioni per l’Ast
Medici, infermieri, operatori socio-sanitari e non solo. L’Ast di Macerata potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. Dopo le Ast di Fermo e Pesaro, come aveva anticipato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, anche Macerata potrà contare su nuovo personale. "Queste assunzioni – dice Calcinaro – rispondono a un’operazione straordinaria di aggiornamento del Piano integrato di attività ed organizzazione (Piao) per il triennio 2025-2027, in aggiunta alle procedure ordinarie di stabilizzazione dei tempi determinati o sostituzioni a seguito di pensionamento, e avvengono in deroga ai tetti ordinari di spesa già previsti senza ricadute sul bilancio ordinario, circostanza che le rende ancora più importanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
