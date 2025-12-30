L'inchiesta sulla tragedia di Campobasso si concentra su tre domande chiave riguardo alle cause della morte di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvenuta presso l’ospedale Cardarelli. Cinque sanitari, tra cui due medici venezuelani, sono indagati per reati legati a omicidio colposo e responsabilità sanitaria. L’indagine mira a chiarire eventuali negligenze o errori che possano aver contribuito a questa vicenda.

Campobasso, 30 dicembre 2025 – Cinque sanitari in dagati, tra loro anche due medici venezuelani – omicidio colposo, lesioni personali colpose e responsabilità colposa in ambito sanitario i reati ipotizzati - e tre domande al centro dell’inchiesta su Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di 50 e 15 anni, morte a distanza di poche ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre. Uccise da qualcosa che non ha ancora un nome. Centri antiveleno, quanti sono e come funziona la rete. “A Pavia riceviamo 250 telefonate al giorno da tutti gli ospedali d’Italia” Le parole del direttore generale Di Santo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia di Campobasso, le 3 domande chiave dell’inchiesta con 5 indagati tra medici e infermieri: qual è l’ultima pista

Leggi anche: Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri

Leggi anche: Veronica Pignata morta in ospedale dopo il parto, disposta l’autopsia: 12 indagati tra medici e infermieri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’ipotesi intossicazione, le dimissioni dall’ospedale, la figlia che si è salvata: cosa sappiamo della tragedia di Campobasso.

Tragedia a Pietracatella in provincia di Campobasso, morte mamma e figlia. Sospetta intossicazione - La causa probabile gli alimenti consumati durante le festività natalizie, forse delle cozze o dei funghi, e la procura ha disposto l'autopsia ... msn.com