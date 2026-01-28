Facciamo sport con la realtà virtuale al Politecnico di Lecco

La quarta edizione di MFL STEM Academy si svolge al Politecnico di Lecco, attirando sempre più giovani interessati alla scienza e alla tecnologia. Questa iniziativa, che combina apprendimento e divertimento, continua a crescere, coinvolgendo studenti in attività pratiche come lo sport con la realtà virtuale. La scuola si conferma un punto di riferimento per chi vuole scoprire il mondo delle materie tecnico-scientifiche.

La quarta edizione di MFL STEM Academy prosegue con successo, confermandosi un’importante iniziativa educativa per la diffusione della cultura tecnico-scientifica tra i giovani. Il progetto, sostenuto dall'azienda Mario Frigerio Spa e coordinato dal Politecnico di Lecco, mira ad avvicinare gli studenti alle discipline STEM attraverso un ciclo di 5 laboratori pratici, interattivi e coinvolgenti. Il secondo laboratorio di questa edizione ha coinvolto 25 alunni della classe V della scuola primaria di Sirone, dell’istituto comprensivo di Molteno. L’attività, dal titolo "Facciamo sport con la realtà virtuale", è stata condotta dal professor Mario Covarrubias, docente di Computer-aided design and mechanical prototyping e Metodi di rappresentazione tecnica.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Regione Lombardia ha approvato un bilancio di previsione che prevede oltre 22 milioni di euro destinati a cinque atenei, tra cui il Politecnico di Lecco.

