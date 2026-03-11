Una ragazza di nome Aryna si trova in una situazione in cui i suoi sentimenti contrastano con l’immagine che dà di sé. Dentro di lei c’è molto più di quanto appare all’esterno, creando una differenza tangibile tra ciò che si percepisce e ciò che si può esprimere. La sua esperienza rivela una tensione tra ciò che prova e le parole che sceglie di usare, lasciando intravedere un mondo interiore complesso e nascosto.

Dentro, ci sono tutta". C'è una discrepanza tra il dentro e il fuori, tra ciò che Aryna sente e ciò che mostra, tra ciò che si può dire e l'indicibile. Una ragazza spigolosa e fatta di vento, che è arrivata dalla Romania a Torino e ora, a quindici anni, ha cominciato il liceo. Una famiglia umile e dignitosa, una sorella complice e dal temperamento molto distante dal suo. Aryna eccelle a scuola, soprattutto nelle materie scientifiche. Logica, razionale. Un mondo ordinato e sotto controllo. La sua è la storia di qualcuno che non ha (ancora) scelto ma che porta i segni – anche sul proprio corpo – delle scelte altrui. Come quella di lasciare la sua terra d'origine e di trasferirsi in un altro paese, di rimodellare la propria identità, fino a vedersi storpiare persino il proprio nome.

© Ilfoglio.it - La ragazza d’aria

