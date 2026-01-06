Migliora la qualità dell' aria in Piemonte | Verbania la città capoluogo con l' aria più pulita
In Piemonte, Verbania si distingue come la città con l’aria più pulita, contribuendo al benessere dei suoi abitanti. L’attenzione si concentra sulla riduzione della concentrazione di biossido di azoto (NO2), un inquinante che può influire sulla salute. Monitorare e migliorare la qualità dell’aria rimane una priorità per garantire ambienti più salubri e sostenibili per tutte le comunità della regione.
Migliora la qualità dell'aria in Piemonte, in particolare per quanto riguarda i livelli di concentrazione di biossido di azoto (No?).A confermarlo sono i dati di Arpa relativi alla relazione preliminare sulla qualità dell'aria in Piemonte nel 2025, elaborata sulla base dei dati degli analizzatori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
