La preoccupazione di Cna | Imprese già in emergenza

Cna esprime preoccupazione per le piccole e medie imprese del territorio Piceno, che sono già in difficoltà a causa di un’ennesima ondata di rincari. La situazione si aggrava a causa dei recenti e drammatici sviluppi nel conflitto in Medio Oriente, che hanno portato a un impatto negativo sulle attività economiche locali. La crisi si inserisce in un contesto di crescente difficoltà per le imprese della zona.

I recenti e drammatici risvolti del conflitto in Medio Oriente rappresentano un danno gravissimo anche per le sorti delle piccole e medie imprese del territorio Piceno, alle prese con l'ennesima ondata di rincari. Dopo aver assistito, negli ultimi anni, ai prezzi delle materie prime schizzati alle stelle nel giro di poche settimane e a tariffe energetiche in continua ascesa, artigiani e imprenditori del Piceno si trovano nuovamente a fare i conti con aumenti che incidono in maniera molto significativa sui costi di carburante ed energia elettrica e che, di questo passo, colpiranno le filiere produttive di tutti i settori.

Carburanti alle stelle, fino a 2400 euro in più per ogni tir. CNA FITA Ravenna: Preoccupazione tra autotrasportatori, servono misure urgentiCNA FITA Ravenna sottolinea la nuova ondata di rincari dei carburanti, con effetti immediati sulla tenuta di migliaia di imprese.

Guerra e caro gasolio, l'allarme di Cna: «Fino a 2.400 euro in più per ogni tir»Cresce la preoccupazione tra le imprese dell'autotrasporto per il nuovo aumento dei carburanti legato alla guerra in Iran e alle tensioni internazionali.