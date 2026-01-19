Piccole imprese e Intelligenza artificiale indagine di Cna | Il 35% già la utilizza importante la formazione

Secondo un'indagine di Cna, il 35% delle micro e piccole imprese italiane già utilizza l’intelligenza artificiale. Sebbene possa sembrare una sfida, se integrata correttamente rappresenta un’opportunità per migliorare la competitività, ridurre gli errori e ottimizzare i processi. La formazione è fondamentale per sfruttare appieno questi strumenti e affrontare con consapevolezza le evoluzioni tecnologiche del settore.

