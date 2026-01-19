Piccole imprese e Intelligenza artificiale indagine di Cna | Il 35% già la utilizza importante la formazione
Secondo un'indagine di Cna, il 35% delle micro e piccole imprese italiane già utilizza l’intelligenza artificiale. Sebbene possa sembrare una sfida, se integrata correttamente rappresenta un’opportunità per migliorare la competitività, ridurre gli errori e ottimizzare i processi. La formazione è fondamentale per sfruttare appieno questi strumenti e affrontare con consapevolezza le evoluzioni tecnologiche del settore.
Per micro e piccole imprese l’intelligenza artificiale, che appare da un lato come una minaccia, se canalizzata può costituire anche un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. L’indagine promossa dall’Area studi e ricerche della Cna su oltre 2.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Indagine Cna: nelle piccole imprese accelera l’impiego dell’AI, il 35% già la utilizza
Secondo un’indagine Cna, il 35% delle micro e piccole imprese italiane utilizza già l’intelligenza artificiale. Questa tecnologia si conferma come uno strumento utile per migliorare efficienza e competitività, contribuendo a ridurre errori e ottimizzare i processi quotidiani. L’adozione dell’AI sta accelerando tra le piccole imprese, presentandosi come un’opportunità concreta per affrontare le sfide del mercato.
Intelligenza artificiale, il35,6% di micro e piccole imprese la utilizza
Secondo recenti dati, il 35,6% di micro e piccole imprese utilizza l'intelligenza artificiale. Questo strumento si rivela un supporto efficace per migliorare la competitività, ottimizzare i processi e ridurre gli errori, rappresentando un’opportunità concreta per le realtà di piccole dimensioni di evolversi e adattarsi alle sfide del mercato.
Forlì - Cesena. Le piccole imprese e l’intelligenza artificiale: indagine Cna - Per micro e piccole imprese l’intelligenza artificiale, che appare da un lato come una minaccia, se canalizzata può costituire anche un prezioso ... corriereromagna.it
NanoTV. . #Napoli - Il Comune vara un piano straordinario per crescita e lavoro Pacchetto da 10 milioni di euro per nuove start-up e piccole e medie imprese Paolo Fusco #ConferenzaStampa #PalazzoSanGiacomo #AmministrazioneComunale #Lavoro #I - facebook.com facebook
“L’ AI si diffonde rapidamente, confermando l’apertura delle imprese verso le nuove tecnologie.” Così il nostro presidente Dario Costantini, sui dati dell’indagine CNA "Piccole Imprese e Intelligenza Artificiale". Leggi l’indagine completa: cna.it/le-piccole-imp x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.