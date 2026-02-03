Fisco e Cna Calabria si confrontano su compensazioni | preoccupazione per impatto sulle imprese operative

Il presidente della CNA Calabria, Giovanni Cugliari, lancia l’allarme sulla nuova norma fiscale che limita le compensazioni a 50 mila euro. Cugliari dice che questa regola potrebbe mettere in difficoltà molte imprese che, fino a ora, usavano liberamente questo strumento per gestire i pagamenti. Le imprese che sono sane e operative rischiano di trovarsi in crisi, perché le nuove soglie rallentano i pagamenti e complicano i rapporti con il fisco. La CNA chiede di rivedere questa decisione, perché potrebbe fare più danni che benefici.

Il presidente della CNA Calabria, Giovanni Cugliari, ha espresso preoccupazione riguardo alla nuova norma fiscale che introduce una soglia di 50mila euro per l'utilizzo delle compensazioni, considerando il rischio di danneggiare imprese sane e operative. La modifica, prevista per il 2026, limita l'accesso ai crediti fiscali per le aziende che non raggiungono determinati livelli di debito o crediti, con un impatto particolarmente forte nei territori più fragili come il Mezzogiorno. Secondo l'associazione, l'approccio non discrimina tra imprese in difficoltà temporanea e quelle con attività fiscale non conforme, e pone a danno dell'andamento economico delle aziende regolari.

