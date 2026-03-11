la premier meloni oggi davanti a senato e camera per la guerra in iran

Oggi, la premier Meloni si presenterà davanti al Senato e alla Camera per riferire sulla situazione in Iran, dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La premier terrà la sua prima dichiarazione al Senato intorno alle 9, per poi proseguire in Parlamento. La discussione riguarda la crisi in Medio Oriente e la risposta italiana alla situazione attuale.

Giorgia Meloni è pronta a riferire al Parlamento sulla crisi in Medio Oriente dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e lo farà oggi, prima al Senato intorno alle 9.30 e poi alla Camera verso le 15. Giorgia Meloni, quindi, si prepara a mettere al centro delle comunicazioni il suo pensiero di de escalation davanti a Senato e Camera, in vista anche del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, in uno scenario internazionale sempre più teso segnato dalla crisi con l’Iran e dalle ripercussioni economiche della chiusura dello Stretto di Hormuz decisa da Teheran. La bozza di risoluzione del centrodestra impegna il governo a lavorare con partner... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

