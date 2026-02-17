Il risotto all’amarone vince la finale del campionato italiano della cucina per casalinghe a Collecorvino

Maria Angelucci, veneta, ha vinto il campionato italiano di cucina per casalinghe a Collecorvino preparando un risotto all’amarone che ha conquistato i giudici. Durante la gara, ha spiegato di aver scelto questa ricetta perché rappresenta la sua regione e richiede attenzione nella preparazione. La finale si è svolta davanti a un pubblico appassionato, con molte persone che hanno assaggiato il piatto vincente.

La finalissima, evento patrocinato dall’amministrazione comunale, si è tenuta nel salone delle feste del ristorante "Biancavilla" Maria Angelucci, dal Veneto, si è aggiudicata il primo posto nel campionato italiano della cucina per casalinghe, disputato a Collecorvino. Il suo “Risotto all’amarone” ha trionfato sul classico “Orecchiette fatte a mano con le cime di rape”, piatto rappresentativo della Puglia, realizzato da Monia Monti. La finalissima, evento patrocinato dall’amministrazione comunale, si è tenuta nel salone delle feste del ristorante "Biancavilla". A consegnare il trofeo "Valdem" il sindaco Paolo D'Amico, l'assessore Roberta Manco e il direttore organizzativo Lorenzo Morelli.🔗 Leggi su Ilpescara.it A Collecorvino la finale del campionato di cucina delle casalinghe italiane Il 16 febbraio, a Collecorvino, si svolge la finale del campionato di cucina delle casalinghe italiane, attirando appassionate da tutta la regione. Abruzzo in festa: Collecorvino capitale della cucina casalinga, lunedì la finale nazionale. Collecorvino, un paese in Abruzzo, si anima perché domenica si svolge la finale nazionale del campionato di cucina per casalinghe. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove mangiare a Cortina: gli indirizzi da provare durante i Giochi (e pure dopo!); Cortina, ecco i ristoranti portabandiera della cucina italiana; A Collecorvino la finale del campionato di cucina delle casalinghe italiane; In inverno Verona nasconde angoli che sembrano una fiaba, ecco dove trovarli. Il risotto all’amarone vince la finale del campionato italiano della cucina per casalinghe a CollecorvinoLa finalissima, evento patrocinato dall’amministrazione comunale, si è tenuta nel salone delle feste del ristorante Biancavilla ... ilpescara.it Il risotto all'Amarone candidato piatto tipico veroneseDue eccellenze che si uniscono e che stanno per diventare un’unica specialità ufficialmente riconosciuta. Il risotto Vialone Nano Igp all’Amarone della Valpolicella si candida ad essere incoronato ... repubblica.it