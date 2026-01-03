Zaccagni | Napoli la migliore squadra del campionato Neres impressionante

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Napoli, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha commentato la prestazione della squadra partenopea, definendola la migliore del campionato. Ha inoltre sottolineato l’impressionante rendimento di Neres, evidenziando l’importanza di affrontare la partita con attenzione e determinazione. Le dichiarazioni di Zaccagni offrono uno spunto per analizzare la sfida in programma e le caratteristiche delle squadre coinvolte.

