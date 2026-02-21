Covid sei anni dopo il buio | Il nostro omaggio ai camici bianchi che hanno dato la vita per gli altri

Nel 2020, questi giorni di fine febbraio erano dominati dall’incertezza. Il fantasma del Covid-19, di cui al tempo si sapeva ancora troppo poco, si stagliava all’orizzonte mentre le notizie correvano senza sosta e una marea di presunti esperti si scontrava nei talk show televisivi. Poi, quasi all’improvviso, arrivò l’8 marzo con l’annuncio del primo, lungo, lockdown. Un momento epocale, segnato da una pandemia devastante e dalla preoccupazione che il sistema sanitario non riuscisse a reggere l’impatto dell’emergenza. Alla fine, resse, ma lo fece al prezzo del sacrificio di tanti professionisti, che in quei mesi misero al primo posto il dovere, spesso a discapito della propria sicurezza e della propria vita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Eroi del Covid protagonisti. Il tributo ai camici bianchi: "Emozione per tutti noi"L'attenzione si concentra sui professionisti sanitari che hanno affrontato la pandemia con dedizione e coraggio.

Sei anni fa il "primo malato di Covid", sei anni dopo le stesse menzogne per cancellare il ricordo delle colpeSei anni fa, il caso di un uomo considerato il primo malato di Covid ha attirato grande attenzione mediatica, alimentando la narrazione ufficiale.

Quando il Long Covid si manifesta mesi dopoIl Long Covid non sempre si presenta subito dopo l’infezione da SARS-CoV-2: in molti casi i sintomi emergono o si aggravano mesi dopo la guarigione apparente, a volte anche 3, 6 o 12 mesi più tardi. microbiologiaitalia.it

Covid, sei anni dopo il virus che uccise oltre 7 milioni di persone: cosa è rimasto oggi. L'allarme degli esperti sulle nuove pandemieOltre all’emergenza sanitaria, il Covid-19 ha inciso profondamente sul tessuto sociale e culturale. Ha accelerato processi scientifici come lo sviluppo dei vaccini a mRNA, che in pochi mesi hanno ... leggo.it

Tele Dehon. . Sei anni dopo l’emergenza Covid, oggi si celebra la Giornata nazionale del personale sanitario e del volontariato: una ricorrenza che unisce il ricordo di chi ha perso la vita in prima linea e l’appello della Croce Rossa a fermare le aggressioni co - facebook.com facebook