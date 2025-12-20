Test filtro per Medicina anche nel secondo appello male Fisica per gli aspiranti camici bianchi
Il secondo appello dell’esame filtro di Medicina ha evidenziato ancora una volta difficoltà tra gli aspiranti camici bianchi, in particolare per quanto riguarda la prova di Fisica. Questa situazione mette in luce le sfide persistenti nel percorso di preparazione degli studenti, richiedendo un’attenzione più mirata e strategie di studio più efficaci per affrontare meglio l’esame.
Anche il secondo appello dell’esame filtro degli studenti di Medicina potrebbe essere andato piuttosto male per gli aspiranti camici bianchi. L’ esame di Fisica, quello che al primo appello era risultato più difficile per gli studenti, con diverse polemiche in considerazioni di alcune domande abbordabili e anche errori del ministero, ha visto 44mila compiti consegnati, 35mila per Biologia, oltre 38mila per Chimica. Mentre al primo appello Biologia era l’esame andato meglio ora, secondo quanto apprende l’Ansa, sembrerebbero migliori i risultati in Chimica, seguita da Biologia; sempre ostica Fisica per gli studenti anche al secondo appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
