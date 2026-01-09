Nuova tubazione per la rete idrica

È stata completata con successo un'importante operazione di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale di Casapulla. L’intervento ha comportato la sostituzione di una nuova tubazione, garantendo un miglioramento nella distribuzione dell’acqua e la continuità del servizio per la comunità. Questo intervento si inserisce nel piano di manutenzione programmata per assicurare l’efficienza e l’affidabilità della rete idrica comunale.

