Nuoto Uisp 2003 protagonista al Meeting nazionale Aragno | 23 medaglie e record

I nuotatori della Nuoto Uisp 2003 di Cascina si sono fatti notare al Meeting nazionale “Aragno”. Hanno portato a casa 23 medaglie e anche alcuni record. La squadra ha già dimostrato di essere in forma, dopo le buone prestazioni ai campionati regionali e alla Coppa Brema. Ora puntano a consolidare i risultati in questa stagione.

Cascina (PI), 28 gennaio 2026 – Continua in modo spedito la stagione per il gruppo della categoria per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina che, dopo aver ben figurato sia ai Campionati regionali assoluti che al Campionato Italiano a squadre 'Coppa Brema' nella fase regionale - entrambe le manifestazioni svoltesi nella piscina 'Rosi la Bastia' di Livorno - hanno preso parte all'ormai storico appuntamento con il Meeting Nazionale G.S. Aragno di Genova presso la piscina i Delfini di Prà. La Nuoto Uisp 2003 si è presentata con ben 80 atleti in un contesto dove erano presenti 34 società provenienti da svariate regioni, i cascinesi conquistavano 7 ori, 8 argento e 8 bronzo ma soprattutto si piazzavano al 2° posto assoluto della classifica finale con una miriade di record personali.

