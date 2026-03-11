Una leader di destra che si definisce “donna, madre, cristiana” è attualmente al potere, mentre un socialista ha criticato la sua posizione sull’autonomia. La scena politica vede confronti tra figure di diversa provenienza ideologica, con interventi pubblici che evidenziano le tensioni tra i diversi schieramenti. La discussione si concentra sulle modalità di gestione dell’autonomia, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o le conseguenze.

di Angelo Palazzolo Oggi al governo c’è una leader di destra che ama definirsi “donna, madre, cristiana”. Donna, ma al punto da voler essere chiamata “ il presidente del Consiglio”; madre, ma senza aver adottato alcuna politica sociale degna di questo nome per le madri italiane; cristiana, ma senza alcuna traccia della compassione e dell’umanità tipiche degli autentici cristiani, come dimostrano il suo sostegno al governo israeliano durante il massacro di civili inermi in Palestina e il silenzio sulle 165 alunne iraniane uccise dai raid Usa pochi giorni fa. Sulle contraddizioni della “donna, madre e cristiana” si sofferma in modo chiaro ed esaustivo Alessandro Di Battista, pertanto non aggiungo altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nostra destra sovranista si trova a ricevere lezioni di autonomia da un socialista: mandatela a casa!

