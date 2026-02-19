Sharon Stone 67 anni e non dimostrarli Il suo segreto? Skincare naturale e un facial spray green da usare da mattina a sera
Sharon Stone, 67 anni, sembra avere ancora la stessa freschezza di quando recitava in
Bella, anzi bellissima: a 67 anni Sharon Stone è, se possibile, ancora più favolosa dell’epoca di Basic Instinct quando fece girare la testa a mezzo mondo grazie ad un personaggio tanto pericoloso quanto affascinante. Da allora ne è passato di tempo, ma l’attrice sembra non essere mai cambiata. Al contrario, con il tempo la sua pelle è migliorata, conquistando un glow che non passa inosservato. Merito di una scelta di vita precisa: puntare su prodotti plant based, con ingredienti naturali. Ma soprattutto scegliere una skincare che sia essenziale, con pochi step e pochissimi prodotti, scelti con estrema cura. 🔗 Leggi su Dilei.it
