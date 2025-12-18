Abbiamo avuto nostalgia del 1999 | i Backstreet Boys ricreano l’iconico video di I want it that way dopo 25 anni

Dopo 25 anni, i Backstreet Boys rivivono l’iconico video di “I Want It That Way”, ricreando fedelmente l’atmosfera del 1999. In un hangar con un aereo sullo sfondo e un abbigliamento candido, la band torna a emozionare i fan con un omaggio che celebra il passato e l’intramontabile charme di quegli anni. Un’istantanea di nostalgia e passione musicale.

Un hangar, un aereo sullo sfondo e un outfit tutto bianco. I Backstreet Boys hanno ricreato così il video di I want it that way, riproponendo l’ambientazione originale del 1999 e indossando i vestiti bianchi diventati ormai simbolo della band. Il motivo? Lanciare il nuovo tour e i 25 anni di Millennium, album che ha venduto oltre 30 milioni di cuore. “Eravamo sul set della promozione del tour e abbiamo cominciato a sentire nostalgia del 1999”, scrive la band in un post pubblicato sui social, descrivendo la riproduzione del video come qualcosa di “magico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

