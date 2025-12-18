Dopo 25 anni, i Backstreet Boys rivivono l’iconico video di “I Want It That Way”, ricreando fedelmente l’atmosfera del 1999. In un hangar con un aereo sullo sfondo e un abbigliamento candido, la band torna a emozionare i fan con un omaggio che celebra il passato e l’intramontabile charme di quegli anni. Un’istantanea di nostalgia e passione musicale.

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo avuto nostalgia del 1999”: i Backstreet Boys ricreano l’iconico video di I want it that way dopo 25 anni

Un hangar, un aereo sullo sfondo e un outfit tutto bianco. I Backstreet Boys hanno ricreato così il video di I want it that way, riproponendo l’ambientazione originale del 1999 e indossando i vestiti bianchi diventati ormai simbolo della band. Il motivo? Lanciare il nuovo tour e i 25 anni di Millennium, album che ha venduto oltre 30 milioni di cuore. “Eravamo sul set della promozione del tour e abbiamo cominciato a sentire nostalgia del 1999”, scrive la band in un post pubblicato sui social, descrivendo la riproduzione del video come qualcosa di “magico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: I Backstreet Boys rifanno il video di I want it that way 26 anni dopo e i fan impazziscono

Leggi anche: Il ritorno dei Backstreet Boys: tutti in bianco per riprodurre gli iconici look di I Want It That Way

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I Backstreet Boys ricreano il video di “I Want It That Way”: l’effetto nostalgia 26 anni dopo è virale; Il ritorno dei Backstreet Boys: tutti in bianco per riprodurre gli iconici look di I Want It That Way; I Backstreet Boys 26 anni dopo replicano il video di 'I want it that way': la clip è virale.

Anche quest’anno, come da tradizione, abbiamo avuto il piacere di recarci presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto Spadafora, in via Sila. La nostra consueta visita vuole essere un piccolo ma sentito omaggio ai bambini della nostra comunità sersalese, - facebook.com facebook

Olbia, 15.12.2025 Ieri a Milano abbiamo avuto il privilegio di condividere una giornata con tanti amici speciali, non vediamo l’ora di mostrarvi le foto dei cani che sono venuti a trovarci. Oggi vogliamo anticiparvi le storie di 3 di loro, amici dal passato difficile ma x.com