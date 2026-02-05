Sanità Parma | nuova direttrice di distretto Maria Teresa Guarnieri sostituisce un ex dirigente in pensione

Maria Teresa Guarnieri è stata nominata nuova direttrice del distretto sanitario di Parma, sostituendo un ex dirigente andato in pensione. La nomina è diventata ufficiale il 2 febbraio 2026, dopo l’approvazione del comitato di distretto. Il commissario straordinario dell’Azienda Usl, Anselmo Campagna, ha scelto lei per guidare il reparto, affidandole il ruolo senza passare per lunghe trattative. Ora la città si aspetta che la nuova dirigente porti novità e continuità nel settore sanitario locale.

Maria Teresa Guarnieri è la nuova direttrice del distretto sanitario di Parma. La nomina, avvenuta il 2 febbraio 2026, è stata approvata dal comitato di distretto con il parere favorevole del quale il commissario straordinario dell’Azienda Usl, Anselmo Campagna, ha affidato il ruolo alla nuova dirigente. Il suo ingresso in funzione è previsto a partire dal 9 febbraio, data a cui l’ex dirigente Silvia Orzi, che aveva guidato il distretto in una fase di transizione, ha lasciato il ruolo con un’operatività consolidata. L’incarico, che si colloca nel contesto di una riforma strutturale del sistema sanitario territoriale, è stato accolto da un clima di condivisione tra l’Azienda Usl, le istituzioni locali e il Comitato di distretto, con un impegno per l’ottimizzazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

