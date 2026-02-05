Sanità | Maria Teresa Guarnieri è la nuova direttrice del distretto di Parma

Maria Teresa Guarnieri è stata ufficialmente nominata nuova direttrice del distretto di Parma. La nomina arriva dal commissario straordinario dell’Azienda Usl, Anselmo Campagna, e ha ricevuto l’ok del Comitato di distretto di Parma durante la riunione del 2. Ora si attendono i primi provvedimenti per rinnovare l’azione sanitaria nella zona.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.