Sanità | Maria Teresa Guarnieri è la nuova direttrice del distretto di Parma
Maria Teresa Guarnieri è stata ufficialmente nominata nuova direttrice del distretto di Parma. La nomina arriva dal commissario straordinario dell’Azienda Usl, Anselmo Campagna, e ha ricevuto l’ok del Comitato di distretto di Parma durante la riunione del 2. Ora si attendono i primi provvedimenti per rinnovare l’azione sanitaria nella zona.
