Niccolò Fabi è il primo ospite della rassegna Romagna in Fiore

È con Niccolò Fabi il primo appuntamento confermato di Romagna in Fiore, sabato 23 maggio alle 16 alla Torraccia, in attesa di annunciare – il 10 marzo – il programma completo della speciale rassegna di Ravenna Festival che per il terzo anno consecutivo invita il pubblico a percorrere i sentieri della Romagna (e non solo) ad assistere a concerti dall’anima green. Il tour estivo di Fabi si apre proprio con questo concerto presso l'antica torre "Gaetana", edificata nel 1617 in ricordo del papa Bonifazio Caetani. Un tempo destinata a vegliare sul nuovo porto Candiano e oggi immersa nella campagna di Classe, la Torraccia si trova in uno dei terreni di C. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Con Romagna in Fiore arriva il concerto di Niccolò Fabi: un live all'ombra dell'antica torre ravennateRomagna in Fiore porta il concerto di Niccolò Fabi, dopo che il cantante ha scelto Ravenna per esibirsi sotto l’antica torre della Torraccia.

Niccolò Fabi ad Arezzo, concerto in Fortezza il 1 agostoNiccolò Fabi si esibirà ad Arezzo il 1 agosto, in un concerto che si terrà nella Fortezza Medicea.

Niccolò Fabi sceglie Caserta per il suo unico concerto in CampaniaDopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album Libertà negli occhi, quest’estate ... napolivillage.com

Niccolò Fabi a Caserta, unico concerto in Campania al Belvedere di San Leucio il 13 giugno 2026Scopri tutti i dettagli riguardo Niccolò Fabi a Caserta, unico concerto in Campania al Belvedere di San Leucio il 13 giugno 2026 . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

