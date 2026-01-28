Sabato sera nella chiesa di San Giulio si terrà il concerto di musica barocca, parte delle celebrazioni per il Patrono. L’evento, che inizia alle 20.30, attira molti appassionati di musica antica e curiosi del luogo. La musica riempirà l’antica chiesa, offrendo un momento di cultura e tradizione alla comunità.

Sabato alle 20.30 la Chiesa di San Giulio ospiterà il tradizionale concerto nell’ambito delle celebrazioni dedicate al Patrono. La serata proporrà un programma di musica barocca con composizioni di Arcangelo Corelli e Alessandro Scarlatti, interpretate dall’ Ensemble Lumen del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Milano. Associati all’Accademia dell’Arcadia, Corelli e Scarlatti rappresentano due pilastri del Barocco musicale italiano, attivi a Roma a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Sul palco si esibiranno le voci di Linda Facchinetti e Giulietta Teani, accompagnate da Riccardo D’Ariano e Javier Tiestos ai violini, David Dell’Oro al violoncello barocco e Daniele Paris all’organo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incanti di musica barocca. È il concerto di San Giulio

