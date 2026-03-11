La motosega prende fuoco mentre Franco mette benzina inutili i soccorsi Muore a 64 anni nel terreno sotto casa

Un uomo di 64 anni è morto a Lucca dopo che la motosega ha preso fuoco mentre stava mettendo benzina nel serbatoio. L’incidente è avvenuto nel terreno sotto casa, e nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi arrivati sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. La scena si è verificata nel pomeriggio di ieri.

Lucca, 11 marzo 2026 – E’ morto in pochi tragici istanti, investito dalle fiamme scaturite all’improvviso da una tanica di benzina con cui stava riempiendo il serbatoio della motosega. L’ordinario lavoro di cura e pulizia nelle selva di sua proprietà si è improvvisamente trasformato in una trappola mortale per Franco Martinelli, 64 anni di Castiglione di Garfagnana, che nella mattinata di ieri ha trovato la morte in un terreno vicino a casa, dopo essere stato avvolto dalle fiamme. E’ riuscito a fare solo pochi metri prima di cadere a terra esanime. Le cause dell'incidente. Vicino al corpo è stata trovata una tanica di carburante per attrezzatura agricola, che sembrfa sia stata all’origine della tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La motosega prende fuoco mentre Franco mette benzina, inutili i soccorsi. Muore a 64 anni nel terreno sotto casa Articoli correlati Lucca: muore carbonizzato mentre mette la benzina nella motosegaCASTIGLIONE DI GARFAGNANA (LUCCA) – Un uomo di 63 anni, Franco Martinelli, è morto stamattina, 10 marzo 2026, a Castiglione di Garfagnana. Bimbo di dieci anni si accascia mentre gioca con gli amichetti e muore. Inutili i soccorsiUn bimbo di soli dieci anni è morto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio mentre giocava nei pressi della propria abitazione a Castelluccio dei Sauri,...