Lucca | muore carbonizzato mentre mette la benzina nella motosega

A Lucca un uomo è morto carbonizzato mentre stava mettendo la benzina nella motosega in una proprietà privata. Durante l'operazione, si è verificato un incendio che ha causato gravissime ustioni e il decesso dell'uomo. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul luogo dell'incidente. L’incidente è avvenuto in un’area privata, senza altre persone coinvolte.

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (LUCCA) – Un uomo di 63 anni, Franco Martinelli, è morto stamattina, 10 marzo 2026, a Castiglione di Garfagnana. L'uomo è deceduto a causa delle gravissime ustioni riportate in un incendio scoppiato mentre stava maneggiando una motosega in una proprietà privata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Castelnuovo, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.