bimbo di dieci anni si accascia mentre gioca con gli amichetti e muore inutili i soccorsi

Un bambino di dieci anni è deceduto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio mentre stava giocando con gli amici vicino alla sua casa a Castelluccio dei Sauri, un paese di circa duemila abitanti in provincia. I soccorsi sono stati tempestivi ma inutili e le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Un bimbo di soli dieci anni è morto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio mentre giocava nei pressi della propria abitazione a Castelluccio dei Sauri, paese di duemila abitanti in provincia di Foggia. Il piccolo stava giocando con gli amichetti quando si è accasciato. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, giunto sul posto in tempi rapidissimi. Per il bimbo - nonostante i tentativi - è stato tutto inutile: è morto. Il primo a soccorrerlo è stato proprio un rianimatore che era sul posto per caso (e fuori servizio). Non è chiaro se il piccolo sia morto per un trauma o per alcuni problemi di salute che hanno portato a un malore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

