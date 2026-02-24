Smog a Milano Pm10 sopra la soglia in quasi tutta la città

Il livello di smog a Milano ha raggiunto valori elevati a causa di concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di sicurezza. Le centraline Arpa hanno rilevato ieri, in quasi tutta la città, valori che superano i 50 µgm³, limite massimo consentito. Questo aumento si deve alle condizioni climatiche e all'inquinamento da traffico. La situazione mette in evidenza le difficoltà di mantenere l'aria pulita in una metropoli come Milano. La qualità dell’aria rimane sotto osservazione.

Tornano alti i livelli di smog in città. Nella giornata di ieri (lunedì) le centraline Arpa hanno riscontrato concentrazioni di PM10 sopra i livelli di guardia (cioè 50 µgm³, microgrammi per metro cubo). Questi i valori registrati: 68 µgm³ in viale Marche, 56 µgm³ a Città Studi e 56 µgm³ in via Senato, mentre al Verziere la concentrazione di PM10 si è mantenuta sotto la soglia di guardia, pari a 47 µgm³. Nell'area metropolitana, a Pioltello i livelli rilevati sono 62 µgm³. Secondo quanto rilevato da Legambiente, nel 2025 la qualità dell’aria in Lombardia ha mostrato tendenze positive. Fra le città in miglioramento ci sono anche Milano e Monza, dove però i giorni di inquinamento acuto (cioè la concentrazione media giornaliera superiore a 50 microgrammi di polvere per metro cubo di aria) sono ancora di molto superiori al numero previsto dall’Unione europea (cioè un limite annuo di 35 giorni con inquinamento acuto). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

