Smog concentrazioni di Pm10 sopra la soglia di guardia

Le rilevazioni nelle diverse zone della città mostrano che i livelli di Pm10 sono ancora superiori alla soglia di guardia di 50 microgrammi per metro cubo. I dati sono stati raccolti dai punti di monitoraggio distribuiti sul territorio e confermano che l’inquinamento da particelle sottili rimane elevato. La situazione riguarda diverse aree urbane, dove le concentrazioni continuano a superare i limiti stabiliti.

Era già successo giovedì. A fine febbraio erano state attivate le misure antinquibamento di primo livello Le concentrazioni di Pm10 sono ancora sopra la soglia di guardia (cioè 50 µgm³, microgrammi per metro cubo) nei punti di rilevamento in città. Le centraline Arpa ieri (sabato) hanno registrato infatti valori pari a 66 µgm³ in viale Marche, 55 µgm³ a Città Studi e 56 µgm³ in via Senato. È andata meglio invece al Verziere, dove la concentrazione di PM10 si è mantenuta al limite della soglia di guardia. Nell’area metropolitana, a Pioltello i livelli rilevati sono 59 µgm³. Valori oltre soglia erano già stati rilevati sempre nel corso di questa settimana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Smog, ancora valori di Pm10 oltre la soglia di guardiaIeri (lunedì) alcune centraline Arpa in città hanno di nuovo registrato concentrazioni di Pm10 superiori alla soglia di guardia di 50 µgm³.

Leggi anche: Smog a Milano, Pm10 sopra la soglia in quasi tutta la città

Approfondimenti e contenuti su Smog concentrazioni di Pm10 sopra la....

Temi più discussi: Smog alle stelle a Milano, da domani scattano le limitazioni: le regole; Lo smog in risalita Dall’inizio dell’anno 16 giorni oltre i limiti; Meteo. Smog di nuovo in aumento con l'anticiclone. Che aria respireremo nei prossimi giorni; Smog e Pm10, restano in vigore le misure di emergenza.

Smog, concentrazioni di Pm10 sopra la soglia di guardiaLe concentrazioni di Pm10 sono ancora sopra la soglia di guardia (cioè 50 µg/m³, microgrammi per metro cubo) nei punti di rilevamento in città. milanotoday.it

Lo smog oltre i limiti La qualità dell’aria peggiora di nuovoDopo le piogge l’alta pressione fa salire il livello delle polveri Dall’inizio dell’anno già registrati 12 giorni di sforamento ... laprovinciapavese.gelocal.it

Che aria tira: smog, scatta il livello rosso Da sabato 7 marzo, e fino a lunedì 9 marzo compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico per lo smog passeranno al livello 2 (rosso).I dati previsionali forniti da Arpa Piemonte evidenziano - facebook.com facebook

Smog: a Torino scatta livello rosso, stop diesel Euro 5 x.com