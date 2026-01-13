La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base di Protezione civile

La Misericordia di Empoli ha avviato le iscrizioni per il nuovo corso base di Protezione civile, gratuito e aperto a tutti. Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì alle 21, offrendo un’opportunità di formazione per chi desidera conoscere le attività di protezione civile e contribuire alla sicurezza della comunità. Per iscriversi, è possibile consultare le modalità di adesione sul sito ufficiale.

La Misericordia di Empoli organizza il Corso BLS-D / PBLS-D, rivolto a operatori laici che necessitano dell’abilitazione riconosciuta per l’utilizzo del defibrillatore e per l’esecuzione delle manovre di primo soccorso su adulti e pediatrici. Cadenza mensile C - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.