La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base di Protezione civile
La Misericordia di Empoli ha avviato le iscrizioni per il nuovo corso base di Protezione civile, gratuito e aperto a tutti. Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì alle 21, offrendo un’opportunità di formazione per chi desidera conoscere le attività di protezione civile e contribuire alla sicurezza della comunità. Per iscriversi, è possibile consultare le modalità di adesione sul sito ufficiale.
La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base gratuito di protezione civile. Le lezioni si terranno ogni lunedì e mercoledì, dalle 21.15 alle 23.15, nella sede di via Cavour 32 a Empoli: il corso avrà inizio il 28 gennaio e terminerà alla fine di febbraio 2026.
