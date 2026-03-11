La maggioranza prepara un ddl ad hoc per la famiglia nel bosco con un occhio alla propaganda

La maggioranza sta lavorando a un nuovo disegno di legge sull’affido dei minori, con un’attenzione particolare alla vicenda della “famiglia nel bosco”. Il testo è stato ideato specificamente per affrontare questa situazione, secondo quanto si apprende, e rappresenta una delle iniziative legislative del centrodestra. La proposta mira a regolamentare le procedure di affidamento e tutela dei minori coinvolti.

Dopo le critiche di Meloni, Salvini e Tajani alle decisioni della magistratura sulla famiglia Trevallion, il centrodestra vuole presentare un nuovo testo sui minori al Senato. Prima della chiamata referendaria Un nuovo disegno di legge sull'affido ai minori. E' la mossa del centrodestra: un testo cucito su misura sul caso della "famiglia nel bosco". Un'iniziativa da portare avanti prima del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere e che nasce dopo l'attacco della premier Giorgia Meloni per la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. E dopo l'invio degli ispettori deciso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, a seguito dell'input arrivato dalla stessa presidente del Consiglio.