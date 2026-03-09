In un caso recente, tre bambini di Palmoli sono stati mostrati mentre piangevano e venivano separati dalla madre. Le immagini hanno suscitato molte reazioni e sono state diffuse pubblicamente. La vicenda riguarda la loro separazione, mentre i bambini sono stati accompagnati via da adulti. La scena si è svolta sotto gli occhi di testimoni e ha attirato l’attenzione dei media.

Ci sono immagini che fanno male prima ancora di arrivare alla ragione. Quelle dei tre bambini di Palmoli che piangono mentre vengono separati dalla madre sono tra queste. Perché davanti al dolore dei bambini il cuore si spezza sempre: che tu sia madre, padre, sorella, amica o nonna. Ma proprio per questo, quando una vicenda diventa simbolo e viene trasformata in una battaglia ideologica, è necessario fermarsi e ricostruire i fatti. La storia della cosiddetta “ famiglia nel bosco ” non comincia con l’allontanamento dei bambini. Comincia nel 2021, quando Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si trasferiscono con i loro tre figli piccoli in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Oltre la propaganda: cosa è davvero accaduto ai bambini della "famiglia nel bosco"

