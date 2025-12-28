Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan e Napoli occhio alle trappole

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 28 dicembre 2025, segnala l’importanza di restare attenti alle possibili insidie nelle prossime partite di Milan e Napoli. Con l’avvicinarsi della seconda metà della stagione, le squadre devono mantenere concentrazione e equilibrio per affrontare con serenità sfide decisive e consolidare le posizioni in classifica. Un’analisi precisa e obiettiva sul momento delle due società e le prospettive future.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

La Gazzetta in apertura: "Milan e Napoli, occhio alle trappole" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan e Napoli, occhio alle trappole". milannews.it

Maignan verso il si, Spalletti signora occasione - Gran parte dello spazio se lo prende il capitolo Maignan, alle prese con una trattativa per rinnovare il contratto con il Milan.

