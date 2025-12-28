Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan e Napoli occhio alle trappole

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 28 dicembre 2025, segnala l’importanza di restare attenti alle possibili insidie nelle prossime partite di Milan e Napoli. Con l’avvicinarsi della seconda metà della stagione, le squadre devono mantenere concentrazione e equilibrio per affrontare con serenità sfide decisive e consolidare le posizioni in classifica. Un’analisi precisa e obiettiva sul momento delle due società e le prospettive future.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport milan e napoli occhio alle trappole

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Napoli occhio alle trappole”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli-Milan, un pieno di Super”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Assalto triplo al Napoli. C’è Milan-Roma”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 24/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 28/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “IL GIORNALE” * 27/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “LIBERO” * 28/12/2025 – «PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO».

prima pagina gazzetta sportGazzetta dello Sport: "Maignan verso il sì!" - ", titola la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa per rinnovare il proprio contratto con il Milan. tuttonapoli.net

prima pagina gazzetta sportLa Gazzetta in apertura: "Milan e Napoli, occhio alle trappole" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan e Napoli, occhio alle trappole". milannews.it

prima pagina gazzetta sportMaignan verso il si, Spalletti signora occasione - Gran parte dello spazio se lo prende il capitolo Maignan, alle prese con una trattativa per rinnovare il ... tuttojuve.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.