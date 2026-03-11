La letteratura si configura come un dialogo tra il personaggio e il lettore, creando un rapporto complesso e unico. Questo legame diretto e spesso immediato caratterizza il modo in cui le storie vengono percepite e vissute. Gli autori sviluppano narrazioni che coinvolgono il pubblico in modo personale, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e vissuta. La natura di questa relazione rende la letteratura un fenomeno sociale e culturale.

Questo testo è la trascrizione di un discorso che Sally Rooney ha tenuto a Dublino nel 2023 in occasione del lancio di “Apriti”, raccolta di racconti di Thomas Morris. Voglio cominciare col dire che è un onore per me essere qui stasera, e avere l’opportunità di parlarvi della nuova raccolta di racconti di Thomas Morris, Apriti (Sur 2026). Cercherò di non trattenervi troppo a lungo, ma ci sono un po’ di cose che voglio dire su questo splendido libro e sul suo autore, che è sia uno scrittore che ammiro moltissimo, sia, non per vantarmi, uno dei miei migliori amici. Apriti comprende cinque racconti, ciascuno con un protagonista molto diverso.... 🔗 Leggi su Internazionale.it

La letteratura è comunità

