La Lega smentisca tagli ai comuni montani | Polemica sterile confermati i 200 milioni per le Terre Alte

La Lega ha dichiarato che non ci saranno tagli ai fondi destinati ai comuni montani e ha confermato l’assegnazione di 200 milioni di euro all’anno per le Terre Alte. Alessandro Panza, responsabile del dipartimento Montagna della Lega, ha comunicato questa notizia da Roma, rispondendo alle preoccupazioni sollevate dal Partito Democratico a livello nazionale e in Abruzzo. La polemica viene considerata sterile dalla stessa Lega.