Anastasio Quello che colpisce della relazione di Guido Bertolaso in Consiglio regionale è l’uso ripetuto di locuzioni avverbiali di tempo, tra le quali "ad oggi". Sì, ieri l’assessore regionale al Welfare ha finalmente deciso di dire la sua sull’eventualità che la sanità lombarda possa presto trovarsi a misurarsi con uno scoperto di 1,6 miliardi di euro, come riportato su queste pagine nei giorni scorsi sulla base di fonti qualificate. Una scelta non spontanea, quella di Bertolaso: a chiedergli di riferire in Aula sono stati prima Pierfrancesco Majorino e poi Nicola Di Marco, nell’ordine capigruppo di Pd e Movimento 5 Stelle. Da qui la relazione di Bertolaso, durata 15 minuti, scandita da slide con numeri per sua ammissione non nuovi e conclusa senza applausi dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità, le parole di Guido Bertolaso. Dalla rinuncia coatta a 200 milioni ai tanti "a oggi" del suo discorso fino ai tagli se passa la linea del Sud

