coppa davis 2026 cile vittorioso contro la serbia brasile e giappone eliminati

I primi risultati della Coppa Davis 2026 sono arrivati: il Cile ha battuto la Serbia per 4-0 sul suo campo. La partita si è conclusa con un netto successo dei padroni di casa, mentre Brasile e Giappone sono stati eliminati. La competizione entra nel vivo con le sfide di qualificazione di settembre.

Arrivano responsi importanti nel primo turno di Coppa Davis, qualificante per i match di settembre. Il Cile ha sfruttato il fattore campo e si è imposto 4-0 contro la Serbia. I sudamericani hanno completato l’opera dopo il day-1, vincendo il doppio grazie a Tomas Barrios Vera a Nicolas Jarry (6-4 6-4 contro Matej SabanovIvan Sabananov). Inutile ai fini della qualificazione il confronto vinto da Matias Soto contro Branko Djuric per 6-7 (2) 7-6 (4) 10-7. Il Cile quindi sarà il prossimo avversario della Spagna. Qualificate anche la Germania e la Croazia. I tedeschi si sono imposti 4-0 contro il Perù a Dusseldorf. 🔗 Leggi su Oasport.it

La competizione entra nel vivo e le sorprese non mancano.

Dopo la partita di qualificazione per la Coppa Davis tra Cile e Serbia, Dusan Lajovic si è ferito in modo serio.

