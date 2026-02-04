Argentina e Cile incendi devastano la Patagonia

Da più di un mese, incendi continuano a devastare la Patagonia, bruciando vaste zone sia in Argentina che in Cile. Le fiamme avanzano senza sosta, distruggendo alberi e habitat naturali. I vigili del fuoco cercano di contenere il fuoco, ma le condizioni sono difficili e i danni aumentano di giorno in giorno. La popolazione locale si mobilita per aiutare e cercare di proteggere le poche aree ancora salve.

Da oltre un mese vasti incendi stanno colpendo i versanti cileni e argentini della Patagonia, distruggendo ettari di vegetazione. Servizio di Clara Iatosti TG2000. Gli incendi boschivi in Patagonia, Argentina, continuano a causare danni significativi, con oltre 15.000 ettari devastati. Gli incendi in Patagonia continuano a devastare la regione. Il governo argentino ha ridotto del 54% i finanziamenti per i vigili del fuoco mentre la Patagonia brucia. Greenpeace: distrutti oltre 40mila ettari. La Patagonia continua a bruciare. Gli incendi, tra i più gravi che abbiano colpito l'Argentina negli ultimi decenni, hanno già devastato oltre 40mila ettari di foresta.

